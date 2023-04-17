Доработанный Renault Logan 1 поколения представили в Иране: седан назвали Pars Khodro Cadilla L90

Иранский автогигант SAIPA представил в Тегеране новый седан с индексом P90, представляющий собой глубоко модернизированную версию Renault Logan первого поколения.

Дореформенный вариант этой модели выпускался на заводе SAIPA в столице Ирана в период с 2007 по 2019 год. Машина носила имя Renault Tondar L90. В производстве участвовала, в том числе сама Renault, однако с ужесточением санкций против ближневосточного государства в 2020-м году французы решили отойти от дел.

С тех пор SAIPA собственными силами готовила проект импортозамещенного «Логана», который она будет выпускать уже под собственным брендом. Проект несколько раз откладывался из-за того, что автогиганту не хватало отдельных деталей, но с передачей его в руки дочернего подразделения Pars Khodro дела пошли лучше.

В итоге иранским инженерам все же удалось подготовить автомобиль. Он получил название Pars Khodro Cadilla L90.

Автомобиль пережил серьезные изменения в дизайне по сравнению с Renault Tondar L90 (по крайней мере снаружи), которые превратили его внешность в практически полностью другой автомобиль.

Автомобилю досталась пересмотренная передняя часть с другими фарами, радиаторной решеткой и агрессивным бампером, а также переделанная корма с необычными фонарями.

Что касается техники, то под капотом Pars Khodro Cadilla L90 было решено разместить 1,6-литровый атмосферный мотор ME16, представляющий собой модернизированную версию двигателя Peugeot EC5. Аналогичным агрегатом сейчас комплектуется 4-дверка SAIPA Shahin, которую к лету привезут в Россию. Связку двигателю составляет 5-скоростная МКПП и 6-диапазонный «автомат» малоизвестного китайского производителя DAE.

Сроки старта продаж Pars Khodro Cadilla L90 (ровно, как и цены) пока не раскрываются. Впрочем, учитывая, что официальная премьера модели уже состоялась, можно ожидать появления модели у дилеров в течение ближайших нескольких месяцев.