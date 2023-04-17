Самый большой и дорогой кроссовер Lexus может выглядеть так: первые изображения Lexus TX

Компания Lexus работает над новым флагманом линейки кроссоверов марки, которым ранее был «паркетник» RX с приставкой L. В новом поколении RX 7-местного варианта нет, однако освободившуюся им нишу вскоре займет полностью новый вседорожник с именем TX.

Подробностей о Lexus TX пока совсем мало, но ходят слухи, что автомобиль будет носить статус семейного, а в его основу ляжет недавно увидевший свет Toyota Grand Highlander.

Toyota Grand Highlander

Судя по новым рендерным изображениям, опубликованным в японской прессе, флагманский кроссовер Lexus получит дизайн, пересекающийся с его родственником от Toyota (на коллаже выше).

От собрата автомобилю предстоит отличаться массивным «передком» с широкой радиаторной решёткой и иной оптикой, а также другими задними фонарями, объединенными между собой светодиодной перемычкой.

Разумеется, ни о каком наличии рамы в случае c TX речи не идет, а значит это будет традиционный SUV с несущим кузовом, которому предстоит конкурировать с Infiniti QX60, Mazda CX-90 и Acura MDX.

В своем классе новинка «Лексус» должна стать одной из самых крупных. Ее длина окажется больше пяти метров, а внутри смогут расположиться как 7, так и 8 пассажиров в зависимости от выбранной версии.

Техническая сторона Lexus TX пока засекречена, но журналисты из «страны восходящего солнца» пишут, что машина получит под капот 2,4-литровый бензиновый «наддувный» мотор, выдающий 275 л.с. В качестве альтернативы выступят гибридные силовые установки на 245 и 367 «сил». Привод кроссовера можно будет выбрать как передний, так и полный.

Официальная премьера модели состоится во второй половине 2023 года, а в продажу новинка «Лексус» поступит ближе к зиме.