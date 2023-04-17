Полностью новый Dacia/Renault Duster: раскрыта дата возможной премьеры

Компания Dacia, являющаяся суббрендом Renault Group, работает над новым, третьим по счету поколением кроссовера Duster. Автомобиль неоднократно попадался в объективы фотошпионов, что говорит о его скором дебюте.

Предполагалось, что новинку представят не раньше 2024 года, однако, если верить новой информации от инсайдеров, премьера модели может состояться уже в текущем году.

Duster обещает стать полностью новой моделью, которая практически ни в чем не будет пересекаться со своим предшественником. Дизайн автомобиль позаимствует у концепта Bigster образца 2021 года, получив более брутальный внешний облик с множеством резких линий.

Что касается архитектуры, то кроссовер спроектируют на модульной платформе CMF-B, которая сделает его полностью новым и в техническом плане.

Благодаря новой «тележке» инженеры Dacia/Renault получат возможность предложить покупателям улучшенную компоновку салона с более просторным задним рядом и увеличенным багажником, а также линейку электрифицированных двигателей.

Длина машины составит примерно 4400 мм, что немного больше, чем этот показатель равен в случае с актуальным кроссовером (4315 мм).

Официальная премьера модели может состояться в конце 2023 года. Но в продажу новый Duster поступит не раньше 2024-го.