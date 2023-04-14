Новый Suzuki Swift (2023) близок к дебюту – раскрыты подробности

Suzuki работает над новым поколением компактного хэтчбека Swift. Автомобиль должен добраться до европейского рынка уже в этом году. А пока прототипы этой модели активно обкатываются в камуфляже по дорогам «Старого Света».

Актуальная генерация Swift дебютировала в 2017 году, а спустя три года пережила плановое обновление. Попавшийся недавно в объективы папарацци автомобиль выглядел очень похожим на текущее поколение модели. Впрочем, определенные перемены в экстерьере «Свифт» все же будут.

Так, к примеру, автомобилю должна достаться совершенно новая передняя часть кузова с пересмотренным дизайном бампера, радиаторной решетки, фар, которые станут более круглыми, а также иным капотом.

Изменения кормы сведутся к появлению у 5-дверки других фонарей и другого бампера. Что касается боковин, то здесь Swift ждет возвращение ручек задних дверей на привычное место (у дореформенного хэтчбека они были спрятаны в верхней части рядом со стеклом).

Ждать революционных перемен в салоне также не стоит – общая компоновка и пространство внутри останется прежним.

В основу модели ляжет платформа Suzuki HEARTECT, дебютировавшая в 2014 году вместе с моделью Alto. Разумеется, это будет уже не та «тележка», что почти десять лет назад, а значительно переработанная архитектура.

Подробностей о технике нового Swift пока нет, но ходят слухи, что автомобиль сохранит варианты MHEV, основанные на бензиновых ДВС, а также получит обычный гибрид (HEV).

Премьера модели может состояться уже в этом году. Ее продажи в Европе начнутся сразу после официального дебюта.