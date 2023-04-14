«Внедорожный» Mercedes E-Class готовится к смене поколения: первые фото

Официальный дебют первого в линейке E-Class от Mercedes-Benz «внедорожного» универсала с приставкой All Terrain состоялся в 2017 году. Спустя три года модель пережила плановое обновление, а теперь на тесты выехала вторая генерация этого автомобиля. Закамуфлированный прототип, колесящий по дорогам Германии, удалось запечатлеть местным фотошпионам.

Судя по первым снимкам, новому E-Class All Terrain предстоит примерить обновленный фирменный стиль немецкой марки, который ранее дебютировал на обычных «ешках».

Внешне отличить автомобиль от его предшественника можно будет по полукруглым блокам светодиодных дневных ходовых огней и слегка увеличенной радиаторной решётке.

Корма новинки изменится лишь незначительно. Впрочем, оценить все доработки в этой части пока нельзя из-за плотного камуфляжа. Но иные бамперы, черный пластик на колесных арках и порогах, а также защита днища, ставшие прерогативой этой версии, должны сохраниться.

Какие перемены ждут салон нового E-Class All Terrain также сказать сложно, но если оглянуться на обычный вариант этой модели, то внутри можно ожидать появления трех дисплеев, занимающих практически всю переднюю панель. При этом в список приложений, которые можно вывести на мультимедийный экран, войдет TikTok.

По всей вероятности у простого E-Class второе поколение универсала All Terrain позаимствует и линейку двигателей. В их число должны войти: 2-литровый «наддувный» мотор, выдающий 258 лошадиных сил и 400 Нм, а также 320-сильный агрегат с крутящим моментом в 520 Нм. Связку обоим составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия 9G-Tronic.

Новый Mercedes E-Class дебютирует в кузове седан этой весной, а его продажи начнутся к концу года. Вседорожный вариант будет представлен не раньше конца 2023 года (сразу после премьеры простого универсала).