Названы самые надежные 3-летние автомобили по версии TÜV: их рекомендуют покупать немцы 

Все мы привыкли к тому, что немецкие автомобили не могут похвастать выдающейся надежностью, однако в самой Германии думают иначе.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала свежий рейтинг самых беспроблемных машин, составленный немецкой организации по техническому надзору (TÜV).

В течение года институт получает информацию от тысяч дилерских центров и сервисных точек, которые занимаются плановым обслуживанием автомобилей по всей Германии. По подсчитанному количеству поломок формируется рейтинг надежности той или иной модели.

Самые надежные 3-летние автомобили по версии TÜV

Mercedes-Benz GLC

Кроссовер штутгартского автогиганта оказался самым беспроблемным автомобилем в Германии по итогам 2022 года. Согласно отчету немецких аналитиков, среднее количество неисправностей в таких машинах, зафиксированных за прошлый год, составило всего 1,5% от общего числа этой модели. Их средний пробег был равен 54 тысячам километров.

Mercedes-Benz B-Class

Коэффициент поломок этой модели Mercedes-Benz оказался чуть выше – 1,9%, чем в случае с GLC, но все равно позволил ей занять вторую строчку в рейтинге самых крепких автомобилей 3-леток. При этом к моменту обнаружения неисправностей такие машины успели накатать в среднем 36 тысяч км.

Volkswagen T-Roc

Этот кроссовер, по габаритам сопоставимый с Hyundai Creta, сейчас поставляется в Россию по параллельному импорту. Средний коэффициент поломок в его случае за минувший год составил 2,2%, а пробег был равен в среднем 37 тысячам километров.

Mercedes-Benz SLC

Еще один представитель Mercedes-Benz в этом ТОП-е, который сумел войти в пятерку самых надежных 3-летних автомобилей в Германии за минувший год. Процент надежности таких машин составил 2,1, а средний показатель на одометре был равен 27 тысячам км.

Porsche 911

Аналогичный результат, что и в случае с Mercedes SLC продемонстрировал Porsche 911 – средний коэффициент неисправностей в 2,1%. Пробег на момент обнаружения поломок – 21 тысяча км.

Ранее Daily-Motor.Ru раскрыл список самых ненадежных 2-3-летних машин по версии этой же организации. В этот анти-рейтинг неожиданно вошли большинство моделей альянса Renault-Nissan.