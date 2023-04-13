Эти автомобили оказались самыми ненадежными: их лучше не покупать

Надежность автомобиля (по крайней мере в России) является одними из ключевых факторов при выборе той или мной модели.
Редакция Daily-Motor.Ru, основываясь на данных по количеству проблем, выявленных в ходе техосмотров (со ссылкой на немецкую организацию TÜV), назвала пятерку самых проблемных автомобилей возрастом от 2 до 3 лет.
Рейтинг составлялся с поправкой на те модели, которые в последние годы активно продавались на российском рынке.
Renault Logan
Первое место в этом анти-топе занял популярный седан Renault Logan. В 11,6% таких автомобилей были обнаружены те или иные технические проблемы в рамках стандартных техинспекций. При этом средний показатель пробега таких машин оказался равен 55 тысячам километров.
Renault Duster
Вторая позиция оказалась за родственником «Логана» по модельному ряду – кроссовером Renault Duster. 11,4% таких машин не смогли пройти техосмотр в Германии, а их пробег в среднем составлял 43 тысячи километров.
Renault Sandero
В тройку самых ненадежных автомобилей вошел еще один представитель модельного ряда Renault – хэтчбек Sandero. Среднее количество неисправностей, обнаруженных в рамках техосмотров в его случае составило 7,5% от всех проверенных машин этой модели. Средний пробег автомобилей с поломками – 33 тысячи километров.
Nissan X-Trail
Четвертым в этом списке стал Nissan X-Trail. Японский кроссовер провалил техническую инспекцию в 7,2% случаев, а его средний пробег на момент прохождения техосмотра был равен 45 тысячам километров.
BMW 5- и 6-Series
Замкнули пятерку сразу две BMW – 5- и 6-Series. В обоих случаях немецкие технические инспекторы обнаружили проблемы в 7,1% таких машин из общего количества таких моделей. Их пробег на момент неудачного прохождения техосмотра в среднем составлял 66 тысяч километров.
Реновод 2-го поколения,про Логан написана глупость,отличное авто на первом 12 лет отъездил, всё по мелочи было и то иногда (лампочка перегорела и прочее) сейчас второе поколение всё нормально!Так что не надо наговаривать!
Вообще согласен, полная чушь. Ездил на Рено Сандеро с 2016 года. Пробег за 70. Статья заказная.
Поддерживаю
Статья полнейший бред.
У меня Рено Логан 2013г пробег 255000 .Кроме подши ступиц,ГРМ и резины ничего не менял.СТАТ ЬЯ полный БРЕД
Че за бред, езжу на логане2 2018 года пробег 140 без проблем. Есче досихпор не менял ремень грм как рекомендуют на 60 тыс. менять. Кстати была реношка 2010 года, проехал с новья 160т км снял грм он как новый. Так что хрень пишут. Сейчас за 140 т. км ни каких проблем. Тьфу, тьфу чтобы не сглазить
Бред какой. Владел Логаном 2 (new) проблем не знал, продал через 8 лет и 83ткм. Отличное авто с неубиваемой подвеской. Если за машиной следить и менять расходники вовремя машина проедет 250т км гарантированно без капиталки. Пересел на Каптур 2021гв.