Эти автомобили оказались самыми ненадежными: их лучше не покупать

Надежность автомобиля (по крайней мере в России) является одними из ключевых факторов при выборе той или мной модели.

Редакция Daily-Motor.Ru, основываясь на данных по количеству проблем, выявленных в ходе техосмотров (со ссылкой на немецкую организацию TÜV), назвала пятерку самых проблемных автомобилей возрастом от 2 до 3 лет.

Рейтинг составлялся с поправкой на те модели, которые в последние годы активно продавались на российском рынке.

Renault Logan

Первое место в этом анти-топе занял популярный седан Renault Logan. В 11,6% таких автомобилей были обнаружены те или иные технические проблемы в рамках стандартных техинспекций. При этом средний показатель пробега таких машин оказался равен 55 тысячам километров.

Renault Duster

Вторая позиция оказалась за родственником «Логана» по модельному ряду – кроссовером Renault Duster. 11,4% таких машин не смогли пройти техосмотр в Германии, а их пробег в среднем составлял 43 тысячи километров.

Renault Sandero

В тройку самых ненадежных автомобилей вошел еще один представитель модельного ряда Renault – хэтчбек Sandero. Среднее количество неисправностей, обнаруженных в рамках техосмотров в его случае составило 7,5% от всех проверенных машин этой модели. Средний пробег автомобилей с поломками – 33 тысячи километров.

Nissan X-Trail

Четвертым в этом списке стал Nissan X-Trail. Японский кроссовер провалил техническую инспекцию в 7,2% случаев, а его средний пробег на момент прохождения техосмотра был равен 45 тысячам километров.

BMW 5- и 6-Series

Замкнули пятерку сразу две BMW – 5- и 6-Series. В обоих случаях немецкие технические инспекторы обнаружили проблемы в 7,1% таких машин из общего количества таких моделей. Их пробег на момент неудачного прохождения техосмотра в среднем составлял 66 тысяч километров.