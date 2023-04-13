В Россию привезли японского конкурента Lada Vesta: у него есть АКПП

В России появилась очередная новинка параллельного импорта. Автомобиль, по габаритам сопоставимый с отечественным бестселлером Lada Vesta, родом из Японии, но продается по большей части в странах Юго-Восточной Азии. Ключевой особенностью этой модели по сравнению с той же «Вестой» является наличие в ее оснащении автоматической трансмиссии.

Речь идет о 4-дверке Suzuki Ciaz. Автомобиль должен был поступить в продажу в России официально под именем Alivio еще несколько лет назад, но в конечном счете японцы решили отказаться от этой затеи.

Длина японского седана составляет 4490 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1475 мм, а размер колесной базы равен 2650 мм. С точки зрения габаритов Ciaz является практически идентичным Lada Vesta в том же кузове.

Более того, он немного превосходит свой российский аналог не только по размерам, но и по дорожному просвету, который в его случае равен 180 мм (у седана Vesta клиренс составляет 178 мм).

Согласно информации Daily-Motor.Ru, получившей комментарии нескольких крупных дилеров, занимающимися параллельным импортом, такие «Сузуки» привозят на наш рынок с полуторалитровым бензиновым мотором, выдающим 105 лошадиных сил (138 Нм крутящего момента). Связку ему составляет хоть и устаревший, но очень надежный 4-диапазонный «автомат».

Список оснащения Ciaz включает в себя: кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида, датчики парковки, систему бесключевого доступа в салон, а также мультимедийную систему с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Все предложения этой модели, которые представлены в Сети, касаются машин 2022 года выпуска. Их цена – от 1 миллион 968 тысяч рублей.