Renault готовит новый бестселлер за 1,8 млн рублей: он займет место между Sandero и Jogger

Румынский суббренд компании Renault – Dacia – работает над новой моделью, которая расположится в бюджетном сегменте B-класса, расположившись между бестселлерами Sandero и Jogger. Официальный дебют новинки должен состояться через два года.

Информацию об этом автомобиле раскрыли испанские СМИ, независимым дизайнерам которых удалось даже представить как он будет выглядеть.

Судя по опубликованному рендеру, речь идет о 5-дверном хэтчбеке с дизайном, выполненном по лекалам современных моделей Dacia. Новинке достанется агрессивный внешний облик с необычной светодиодной оптикой, большим воздухозаборником, интегрированным в передний бампер, а также рельефный капот и скрытые в задних стойках дверные ручки.

Длина Sandero составляет чуть более 4 метров, а этот же габарит 7-местного универсала Jogger равен 4,5-метрам. Ожидается, что новая модель Dacia расположится между ними и растянется от бампера до бампера на 4,3-метра.

Техническая сторона модели пока засекречена, но европейская пресса пишет о том, что для нового хэтчбека будут положены бензиновые двигатели, адаптированные для работы на сжиженном газе, а также электрифицированные силовые установки.

Это позволит всей гамме двигателей модели соответствовать жестким стандартам «Евро-7». Что касается их мощности, то она будет ограничена на отметке в 160 лошадиных сил.

Предварительная стоимость автомобиля составит около 20 тысяч евро или 1 миллион 800 тысяч рублей по текущему курсу. Его премьера состоится в середине 2025 года, а продажи начнутся не раньше 2026-го.