Маршрутка-внедорожник: в Индии показали 10-местную копию Mercedes Gelandewagen

Все уже давно привыкли, что знаменитые модели немецкой марки Mercedes копируют в основном китайские автопроизводители, но, как оказалось, не чураются этому и в Индии. Так, недавно на этом рынке был представлен очень необычный 3-рядный внедорожник, внешне сильно напоминающий Gelandewagen, а внутри – обычное маршрутное такси вместимостью 10 человек.

Разработчиком автомобиля является местная фирма Force Motors. Машина уже доступна для предзаказа и стоит около полутора миллионов рупий (примерно столько же российских рублей).

Внедорожник, получивший название Force Citiline, представляет собой модернизированный вариант модели Trax, которая, в свою очередь, была вдохновлена старым Mercedes-Benz G-Class. 10-местной маршрутке достался похожий угловатый внешний облик с практически идентичными капотом, расширителями арок и дверными ручками.

Длина внедорожника равна 5120 мм, а размер колесной базы составляет 3050 мм. Таким образом, машина немного превосходит свой исходник с точки зрения габаритов.

Учитывая, что речь идет о бюджетном автомобиле, ни о каких изысках в его салоне говорить не приходится. Отделка машины выполнена с использованием максимально дешевых материалов, но в некоторых версиях можно рассчитывать даже на 2-зонный климат-контроль и электрические стеклоподъемники.

Что касается «техники», то по крайней мере она у него оригинальная «мерседесовская». Правда очень старая. Приводит в движение машину 2,6-литровый дизельный мотор, выдающий 91 лошадиную силу и 250 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает механическая коробка передач. Привод – полный.