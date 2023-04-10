Голливудский актер Джон Сина продает самый особенный автомобиль в своей коллекции

Актер Джон Сина в качестве повседневного автомобиля использует Honda Civic Type R, оснащенной механической трансмиссией. Однако в гараже суперзвезды реслинга припарковано еще немало интересных машин, одной из которых является Corvette, переживший тюнинг от американского ателье Parket Brothers Concept. Проект носит название InCENArator и существует в единственном экземпляре. Его создавали специально для участия Сины в пробеге Gumball 3000.

Свою жизнь автомобиль начал как Chevrolet Corvette C7 R с бензиновым 5,5-литровым двигателем V8, который до сих пор остается в нем единственной заводской деталью.

Мотор развивает 493 лошадиные силы и 649 НМ, но находится на новом для себя месте – сразу за водителем и пассажиром.

С точки зрения внешнего облика американская модель не имеет ничего общего со своим первоначальным дизайном. И даже дотошный специалист вряд ли узнает в ней донора, на базе которого был основан проект.

Вдохновение для дизайна машины Parket Brothers Concept черпали с другого популярного автомобиля из автопробега Gumball 3000 — Tumbler, много лет участвовавшего в гонках.

Цена, за которую голливудский актер готов расстаться со своей уникальной машиной, составляет 390 тысяч евро (более 35 миллионов рублей). Учитывая историю автомобиля и его владельца, возможно, кому-то идея его покупки покажется хорошей инвестицией.