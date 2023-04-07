Новый Mercedes-Benz E-Class представят уже в апреле

Компания Mercedes-Benz подтвердила, что представит E-Class следующего поколения уже в этом месяце, попутно намекнув на его скорую премьеру затемненным изображением боковины кузова новинки.

Из опубликованного тизера можно выделить новую форму крыши, которая станет более аэродинамичной, а также другие дверные ручки, выполненные в стиле S-Class. Передние крылья также выглядят на ступеньку длиннее и немного ниже, чем у актуального поколения E-Class.

Определенные перемены в дизайне произойдут как спереди, так и сзади, где новое поколение E-Class, если верить слухам, будет копировать своего старшего брата – S-Class.

В интерьере новинки ожидается много изменений, включая появление совершенно новой конфигурации приборной панели. Предполагается, что она будет похожа ту, что устанавливается в Mercedes EQE с 11,9-дюймовым дисплеем для базовой модели и 12,9-дюймовым экраном для более дорогих вариантов.

Что касается двигателя, здесь может произойти несколько сюрпризов, поскольку ранее в Mercedes признали, что в новом E-Class будет реализована постоянная электрификация. Немцы также заявляют, что седан установит новые стандарты экономичности, позволив «езду в городском режиме без вредных выбросов».

Официальная премьера нового E-Class должна состояться уже в 25 апреля.