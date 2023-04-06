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Renault откажется от кросс-купе Arkana, который создавали специально для России

Популярный французский кроссовер перестанут выпускать уже в 2025 году

Текст: Ростислав Архипов
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Купеобразный кроссовер Renault Arkana, изначально разрабатывавшийся для России, впоследствии вышел на много других рынков, включая Южную Америку, Европу и даже Южную Корею, но под брендом Samsung. 

Автомобиль продемонстрировал неплохие продажи и стал популярен практически везде, где его предлагали. В 2021 году Arkana разошлась в Европе тиражом в 40 тысяч 847 единиц, а в 2022-м этот показатель увеличился почти в два раза – до 72 тысяч 572 проданных машин. 

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Впрочем, даже это обстоятельство не спасет его от снятия с конвейера. Машину прекратят производить в начале 2025 года. По крайней мере о таких планах пишет испанская пресса со ссылкой на собственные источники.

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Причины этого решения не объясняются, но, по мнению испанских журналистов, в Renault пойдут на такой шаг из-за вступления в силу новых экологических стандартов «Евро-7». Кроме того, свою лепту в него внес готовящийся к старту продаж кроссовер Scenic, который может создать с Arkana внутреннюю конкуренцию. 

В России французский кросс-купе сходил с конвейера завода Renault в Москве, который французской стороне с прошлого года не принадлежит. Сейчас эта площадка занимается выпуском автомобилей «Москвич». 

Источник:Motor.es

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