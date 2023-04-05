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Дешевые и дорогие шины – есть ли разница?

Блогеры сравнили дорогие покрышки с восемью бюджетными моделями

Текст: Ростислав Архипов
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Автомобильные шины – это один из важнейших элементов автомобиля, поскольку он прямым образом влияет на безопасность водителя и пассажиров. Впрочем, в России покрышкам должного внимания чаще всего не уделяется, а большинство автомобилистов в целях экономии между дорогой и дешевой резиной выбирают последнюю. Есть ли разница между шинами с высокой ценой и бюджетными покрышками решили выяснить блогеры c YouTube-канала «Tyre Reviews».

Для теста они взяли один комплект дорогой резины – Continental PremiumContact 7. Соревноваться с ним предстояло сразу восьми разным брендам шин.

В их числе оказались: Nankang Econex NA1, Davanti DX390, Winrun R330, Tomket Sport Series 1, King Meiler Sport 1 KM, Triangle SporteX TH201, Maxtrek MAXIMUS M1 и Double Coin DC99. В качестве машины использовался хэтчбек Volkswagen Golf.

Испытания стартовали с выяснения того, как хорошо тормозят все эти покрышки на мокром асфальте со скорости в 100 километров в час. Сперва был проведен заезд на дорогих шинах Continental PremiumContact 7. Результат этого комплекта оказался хорошим, поскольку автомобиль остановился до манекена.

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Далее последовал черед бюджетных шин, но каждая из моделей не смогла справиться с этим тестом. Все восемь комплектов недорогой резины, представленные в испытаниях, имели слишком длинный тормозной путь, так что машина сбивала манекена.

Второй и финальной дисциплиной, в которой проверялась разница между дорогими и бюджетными шинами, стала управляемость на мокром асфальте. Лучшими вновь были покрышки Continental PremiumContact 7, а второе место досталось комплекту Tomket Sport Series 1. 

Что касается остальных участников теста, то их результаты оказались неоднозначными.

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К примеру, VW Golf на комплекте Nankang Econex NA1 сильно страдал от недостаточной поворачиваемости, а шины King Meiler Sport 1 KM сначала неплохо держали дорогу, но быстро перегревались и сцепление резко падало.

При этом худшим в этом испытании стал комплект Double Coin DC99.

Источник:YouTube/Tyre Reviews

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