Автомобильные шины – это один из важнейших элементов автомобиля, поскольку он прямым образом влияет на безопасность водителя и пассажиров. Впрочем, в России покрышкам должного внимания чаще всего не уделяется, а большинство автомобилистов в целях экономии между дорогой и дешевой резиной выбирают последнюю. Есть ли разница между шинами с высокой ценой и бюджетными покрышками решили выяснить блогеры c YouTube-канала «Tyre Reviews».

Для теста они взяли один комплект дорогой резины – Continental PremiumContact 7. Соревноваться с ним предстояло сразу восьми разным брендам шин.

В их числе оказались: Nankang Econex NA1, Davanti DX390, Winrun R330, Tomket Sport Series 1, King Meiler Sport 1 KM, Triangle SporteX TH201, Maxtrek MAXIMUS M1 и Double Coin DC99. В качестве машины использовался хэтчбек Volkswagen Golf.

Испытания стартовали с выяснения того, как хорошо тормозят все эти покрышки на мокром асфальте со скорости в 100 километров в час. Сперва был проведен заезд на дорогих шинах Continental PremiumContact 7. Результат этого комплекта оказался хорошим, поскольку автомобиль остановился до манекена.

Далее последовал черед бюджетных шин, но каждая из моделей не смогла справиться с этим тестом. Все восемь комплектов недорогой резины, представленные в испытаниях, имели слишком длинный тормозной путь, так что машина сбивала манекена.

Второй и финальной дисциплиной, в которой проверялась разница между дорогими и бюджетными шинами, стала управляемость на мокром асфальте. Лучшими вновь были покрышки Continental PremiumContact 7, а второе место досталось комплекту Tomket Sport Series 1.

Что касается остальных участников теста, то их результаты оказались неоднозначными.

К примеру, VW Golf на комплекте Nankang Econex NA1 сильно страдал от недостаточной поворачиваемости, а шины King Meiler Sport 1 KM сначала неплохо держали дорогу, но быстро перегревались и сцепление резко падало.

При этом худшим в этом испытании стал комплект Double Coin DC99.