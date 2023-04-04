Посмотрите на уютный дом на колесах, созданный на базе бывшего военного грузовика

На YouTube-канале «Mobile Dwellings» вышел видеоролик, в котором блогеры показали необычный дом на колесах, построенный на базе бывшего военного грузовика.

Владельцем машины является американец по имени Алекс, который долгое время мечтал о полноприводном автодоме, чтобы передвигаться на нем и не застревать там, где нет асфальтовых дорог. Денег на новый полноприводный кемпер у мужчины не было, поэтому он решил создать такую машину самостоятельно.

Для этого энтузиаст приобрел за 45 тысяч долларов (чуть больше 3,5 миллионов рублей) экс-военный грузовик Stewart & Stevenson M1079 1998 года выпуска. На переоборудование машины и приведение ее в должный вид ушло еще 30 тысяч долларов (почти 2,4 миллиона рублей).

Итоговый результат оказался впечатляющим. Переделанный под жилой отсек кузов грузовика вместил в себе все самое необходимое для комфортной жизни в дороге.

Там есть полноценная кухня с раковиной, плитой и холодильником, туалет с душевой кабиной, зона гостиной, телевизор, а также два дивана со столиком посередине, которые к вечеру можно трансформировать в большую кровать.

Чтобы находиться внутри алюминиевого кузова было не жарко, автор проекта предусмотрел реверсивный кондиционер, питающийся от солнечной панели на крыше.

Приводит в движение машину стандартный для этой модели мотор Caterpillar 3116, работающий в паре с 7-скоростной трансмиссией Allison 3080PT, способный разгонять грузовик до скорости в 112 километров в час.