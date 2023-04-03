У Mercedes будет суперлюксовый электрический кроссовер под маркой Maybach 

Люксовый суббренд Mercedes-Benz – компания Maybach – готовит первый в своей линейке электрический кроссовер. Фотографии тестового прототипа новинки, проходящего испытания на заснеженных дорогах Скандинавии, опубликовали в японской прессе.

По своей сути Maybach EQS (предполагается, что автомобиль назовут именно так), будет повторять версию концепта Mercedes-Maybach EQS, дебютировавшего в 2021 году.

Судя по снимкам, сделанным в Швеции, серийному кроссоверу достанется тот же дизайн, который был у прототипа двухлетней давности.

При этом радиаторная решетка тестовой машины выполнена в виде пластиковой накладки, но, по всей видимости, это бутафория и в реальности у товарного вседорожника будет такой же «гриль», что и у концепта с множеством горизонтальных хромированных ламелей.

Прототип этой модели, представленный в 2021 году, выделялся раздельными задними сиденьями, между которыми располагалась центральная консоль, а также мог похвастать наличием на втором ряду развлекательной системы, откидного столика и холодильника. Скорее всего, все это переберется и в серийный кроссовер.

Что касается технической части, то ее новинка может позаимствовать у лифтбэка Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC. В таком случае мощность кроссовера в полноприводном варианте с двумя электромоторами составит 543 лошадиные силы и 858 Нм крутящего момента, что позволит люксовому вседорожнику разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,5-секунды. Запас хода модели на одном заряде будет равен примерно 600 километрам.

Мировая премьера Maybach EQS состоится в течение 2023 года. Предварительная цена – 150 тысяч долларов (более 11 миллионов рублей).