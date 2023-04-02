Раскрыты первые подробности о преемнике Toyota Camry

Компания Toyota в марте оповестила японских дилеров о том, что планирует прекратить производство седана Camry и его продажи на местном рынке. По неофициальной информации, выпуск легендарной 4-дверки прекратится уже в конце этого лета. Вместе с тем, в «Тойоте» не стали отрицать, что для Camry готовится преемник.

В модельном ряду Camry представляла категорию большого седана среднего класса, который находился на ступень ниже нового Crown Sedan.

Для того, чтобы закрыть за собой эту нишу, японцы уже работают над сменщиком знаменитой четырехдверки.

Рендер преемника Toyota Camry

Как пишет издание «BestCarWeb» со ссылкой на собственные источники, новая модель, которая выступит в качестве преемника Camry, окажется немного компактнее Crown Sedan, но будет иметь гораздо более богатое оснащение, чем ее предшественник.

Никаких подробностей о том, какими двигателями собираются комплектовать новинку, пока нет.

Сроки премьеры модели также пока держатся в секрете, но можно предположить, что дебют нового седана состоится уже в конце этого – начале следующего года.