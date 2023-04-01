Посмотрите на Suzuki Jimny, который превратили в Jeep Cherokee XJ

Suzuki Jimny четвертого поколения быстро стал одной из любимых новых моделей среди энтузиастов, ищущих проходимый и легко модернизируемый внедорожник. За последние четыре года в Сети появилось множество проектов переделок этого маленького «рамника», но чаще всего его превращали в уменьшенную копию G63 AMG.

Угловатые формы делают маленький вседорожник Suzuki идеальным пациентом для таких трансформаций. Но на этот раз машину превратили не в аналог Mercedes, а в Jeep. Японскому компактному внедорожнику достался дизайн американской модели Cherokee XJ.

За проектом стоит команда Marvelous, представившая свой проект во время автошоу в Сеуле (Южная Корея).

Наибольшее сходство между двумя внедорожниками прослеживается в передней части кузова, где у копии Cherokee XJ с японскими корнями установлена радиаторная решетка и фары, повторяющие такие элементы в оригинальном Jeep.

Наряду с этими изменениями в дизайне Suzuki Jimny также поменялись бамперы и колесные арки, связку которым составили другие колеса, покрышки и внедорожная подвеска.

Автомобиль удалось приподнять на 3,8 см. Кроме того, для того, чтобы сделать его похожим на Jeep Cherokee XJ, потребовалось внесение некоторых изменений в его выхлопную систему.

Впрочем, силовых агрегатов доработки не коснулись. Так что под капотом японского внедорожника сохранился стандартный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиные силы.