Блогеры раскрыли реальный запас хода популярных электрокаров

Дальнобойность – это, пожалуй, один из главных показателей для электромобилей, который стоит брать во внимание при выборе той или иной модели. Причем чаще всего автопроизводители сильно завышают эти цифры, поэтому в реальности они не совпадают с паспортными данными.

Выяснить, какие популярные электромобили способны проехать дальше всех на одном заряде батареи решили блогеры с канала «CarWow». Для своего теста они выбрали шесть электрических моделей, пользующихся наибольшей популярностью в Европе.

Тестировщики проехали на них как по трассе, так и в городе, но не допуская превышения скорости на всех участках, а также активировали все необходимые системы и функции для комфортного вождения.

В итоге лучшей по этому показателю оказалась Tesla Model Y. Этот «батарейный» кроссовер, оснащаемый двумя электромоторами на 384 л.с. и батареей емкостью 75 кВт/ч, в условиях, максимально приближенных к реальности, преодолел 458 километров.

Серебро досталось Nissan Ariya. Электрический «паркетник» из Японии с 242-сильным электромотором и тяговым аккумулятором на 87 кВт/ч продемонстрировал показатель дальнобойности в 429 километров.

Бронзу получил кореец Genesis GV60 (229 л.с. и 77 кВт/ч). Запас хода этой модели при использовании заряда от 100% до 0% составил в ходе теста 407 километров.

Четвертая строчка оказалась за Audi Q4 e-tron Sportback. 299-сильная версия этой модели с батареей емкостью 77 кВт/ч проехала в «живых» условиях 378 километров.

Пятым стал Mercedes-Benz EQA, комплектуемый электромотором мощностью 190 лошадиных сил и аккумулятором на 66,5 кВт/ч. Запас хода этой модели в ходе испытаний составил 334 километра.