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Посмотрите на Mercedes CL-Class, который переделали в уникальную «Победу»

Уникальный проект продают за 8 миллионов 700 тысяч рублей

Текст: Михаил Романченко
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Слухи о возрождении легендарного автомобиля ГАЗ М20, больше известного под именем «Победа», ходят уже давно, но до воплощения этой идеи ни один автопроизводитель пока не дошел. Однако это не отменяет факта того, что реализовать такую задумку пытаются некоторые частные компании и порой у них это получается вполне неплохо.

На продажу выставили автомобиль Mercedes CL-класс 2006 года выпуска, который переделали в «Победу». Уникальная машина была построена в честь 75-й годовщины старта серийного производства «Победы» по заказу одного из российских бизнесменов, имя которого не названо.

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В качестве отправной точки для проекта выступил Mercedes CL 550 в кузове C216. Машине достался эксклюзивный внешний и внутренний облик, в котором стандартная модель была существенно переделана. 

победа

Приводит в движение автомобиль 5,5-литровый мотор, выдающий 388 лошадиных сил. С ним «Победа» способна разгоняться до максимальной скорости в 250 километров в час, что даже не снилось оригинальной модели. 

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В оснащение машины входят штатная система безопасности, климат-контроль, кожаный салон, мультимедийная система, а также множество атрибутов, являющихся прерогативой премиальных моделей. 

За уникальный автомобиль планируют выручить 8 миллионов 700 тысяч рублей. 

Источник:Авито
Фото:Авито

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