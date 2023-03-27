ТОП-10 самых дешевых электромобилей с запасом хода более 400 км

Электрокары дорогие. Пожалуй, это главная претензия, которая сейчас звучит в адрес техники, за которой будущее. Впрочем, существует определенная категория электромобилей, которые стоят относительно недорого. И, что самое интересное, не в ущерб запасу хода.

Список из 10 самых бюджетных предложений на рынке электрокаров с дальнобойностью более 400 километров раскрыли в американской прессе.

В ТОП-10 вошли электромобили, которые можно приобрести по цене до 60 тысяч долларов (4 миллиона 600 тысяч рублей по текущему курсу). Их стоимость учитывалась с оглядкой на информацию с американского рынка.

На первой строчке в этом рейтинге расположился Chevrolet Bolt EV. Цена этой модели составляет 26 тысяч 500 долларов (чуть дороже 2 миллионов рублей), а запас хода равен 416 километрам.

Серебро досталось Hyundai Kona Electric. Стоимость корейского кроссовера в США – 36 тысяч долларов (2 миллиона 755 тысяч рублей), а показатель дальнобойности дотягивает до 418 километров.

Замыкает тройку шведский Polestar 2 с прайсом в 48 тысяч 400 долларов (3 миллиона 700 тысяч рублей) и запасом хода в 434 км.

ТОП-10 самых недорогих электрокаров с запасом хода более 400 километров:

1 место: Chevrolet Bolt EV – 26 тысяч 500 долларов (416 километров);

2 место: Hyundai Kona Electric – 36 тысяч долларов (417 километров);

3 место: Polestar 2 – 48 тысяч 400 долларов (434 километра);

4 место: Volkswagen ID.4 Pro SUV – 45 тысяч 290 долларов (442 километра);

5 место: Hyundai Ioniq 5 SE – 41 тысяча 450 долларов (487 километров);

6 место: Toyota BZ4X – 42 тысячи долларов (405 километров);

7 место: Tesla Model 3 – 42 тысячи 990 долларов (438 километров);

8 место: Kia EV6 – 48 тысяч 700 долларов (499 километров);

9 место: BMW i4 – 52 тысячи долларов (418 километров);

10 место: Ford Mustang Mach-E California Route 1 – 57 тысяч 995 долларов (502 километра).