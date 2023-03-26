В Россию привезли «дешевую» версию Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 вышел на российский рынок летом 2021 года. Автомобиль поставляли к нам как в бензиновом «наддувном» варианте с 3,5-литровым V6, выдающим 415 лошадиных сил, так и турбодизельном. Версия, работавшая на «тяжелом топливе», комплектовалась 3,3-литровым мотором на 299 л.с. и стоила немного дешевле бензиновой.

Как известно, сейчас официальные поставки автомобилей Toyota в Россию остановлены, но машины ввозят дилеры в частном порядке.

До недавнего времени это были LC 300 с известными в РФ моторами, однако теперь для покупателей стал доступен новый, самый недорогой вариант этой модели.

Речь идет об автомобиле со старым «атмосферником» рабочим объемом 4-литра (индекс 1GR-FE), мощность которого составляет 275 лошадиных сил. Он появился в далеком 2002 году и предлагался в качестве дополнительного на рынке Объединенных Арабских Эмиратов.

Базовая стоимость такого Land Cruiser 300 в России составляет 8 миллионов 400 тысяч рублей. В более богатом оснащении автомобиль оценен в сумму 8 миллионов 520 тысяч рублей.

Список оснащения «эмиратских» Land Cruiser 300 с альтернативным мотором включает в себя помимо прочего: ABS (антипробуксовочная система), систему помощи при экстренном торможении, систему помощи при старте в гору, 2-зонный «климат», круиз-контроль, камеру заднего вида, а также систему дистанционного запуска двигателя и многое другое.