ДомойАвтоновости сегодняRenault выпустит бюджетный аналог кроссовера BMW X4

Renault выпустит бюджетный аналог кроссовера BMW X4

Текст: Алексей Шмидт
63188b1859823

Компания Renault представила новый кроссовер Austral, построенный на платформе CMF C/D, в марте 2022 года. Прошел год и французы готовят новый вариант этой модели, который получит совсем иной форм-фактор.

Речь идет о купеобразном «паркетнике», тестовые испытания которого уже стартовали. Машину удалось запечатлеть фотошпионам испанской прессы на дорогах Европы.

holdcroft austral web banner 914x491px v2 003

Учитывая, что дебют версии кросс-купе Austral состоится только в 2024 году, тестовые прототипы модели максимально скрывают от общественности и журналистов камуфляжной пленкой. Однако даже с учетом нее можно заметить, что такие кроссоверы получат скошенную линию крыши и заваленные задние стойки.

6e5c2b44 f0eb942af955c7d57132802824568a14

Дизайн передней части новинки выполнят в духе Austral с традиционным кузовом. Что касается интерьера, то купеобразная версия этой модели позаимствует у оригинала в том числе и элементы салона, такие как цифровая комбинация приборов и большой дисплей мультимедийной системы в виде вертикального планшета. 

20d11868 5eb1177a41b69e68cade5dc1a13c0d7a

Предполагается, что новый «паркетник» Renault получит имя Austral Coupe и станет бюджетной альтернативой немецких моделей BMW X4 и Audi Q3 Sportback. При этом конкурировать ему на европейском рынке придется не с ними, а с новым Peugeot 408.

Техническая сторона купеобразной версии Austral держится в секрете, однако испанские СМИ пишут о том, что автомобилю достанутся стандартные для обычного кроссовера бензиновые моторы и гибридная силовая установка. Их мощность составит 140 и 160, а также 200 лошадиных сил соответственно.

В перспективе в продажу поступит подзаряжаемый гибрид с полным приводом, выдающий 280 л.с.

Источник:Motor.es

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+