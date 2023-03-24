Renault выпустит бюджетный аналог кроссовера BMW X4

Компания Renault представила новый кроссовер Austral, построенный на платформе CMF C/D, в марте 2022 года. Прошел год и французы готовят новый вариант этой модели, который получит совсем иной форм-фактор.

Речь идет о купеобразном «паркетнике», тестовые испытания которого уже стартовали. Машину удалось запечатлеть фотошпионам испанской прессы на дорогах Европы.

Учитывая, что дебют версии кросс-купе Austral состоится только в 2024 году, тестовые прототипы модели максимально скрывают от общественности и журналистов камуфляжной пленкой. Однако даже с учетом нее можно заметить, что такие кроссоверы получат скошенную линию крыши и заваленные задние стойки.

Дизайн передней части новинки выполнят в духе Austral с традиционным кузовом. Что касается интерьера, то купеобразная версия этой модели позаимствует у оригинала в том числе и элементы салона, такие как цифровая комбинация приборов и большой дисплей мультимедийной системы в виде вертикального планшета.

Предполагается, что новый «паркетник» Renault получит имя Austral Coupe и станет бюджетной альтернативой немецких моделей BMW X4 и Audi Q3 Sportback. При этом конкурировать ему на европейском рынке придется не с ними, а с новым Peugeot 408.

Техническая сторона купеобразной версии Austral держится в секрете, однако испанские СМИ пишут о том, что автомобилю достанутся стандартные для обычного кроссовера бензиновые моторы и гибридная силовая установка. Их мощность составит 140 и 160, а также 200 лошадиных сил соответственно.

В перспективе в продажу поступит подзаряжаемый гибрид с полным приводом, выдающий 280 л.с.