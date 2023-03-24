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На продажу выставили самый дешевый Lamborghini: это совсем не спорткар

За одну из первых массовых моделей Lamborghini хотят выручить от 1,4 до 2,3 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Появлением на крупнейших мировых аукционных площадках спорт и суперкаров Lamborghini сейчас никого не удивить. Но что, если это не автомобиль? Аукционный дом опубликовал список лотов ближайших торгов, в котором обнаружился интересный экземпляр транспортного средства легендарной итальянской компании.

Речь идет о тракторе с индексом DL25. Именно он стал первой успешной моделью Lamborghini, когда компания только начинала свою деятельность. 

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Выставленный на торги в Великобритании трактор был выпущен в 1956 году. Судя по фотографиям, модель сохранила неплохой внешний облик. Вместе с тем, это, пожалуй, самый дешевый Lamborghini, который можно купить на сегодняшний день в целом состоянии.

Длина DL25 составляет 2400 мм, а вес – 1500 кг. Трактор оценен в сумму от 15 до 25 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно вилке от 1 миллиона 400 до 2 миллионов 300 тысяч рублей.  

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Приводит в движение итальянский трактор 2,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый мотор, выдающий всего 25 лошадиных сил. Связку ему составляет 4-скоростная механическая трансмиссия. 

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Вместе с сельскохозяйственной техникой ее нынешний владелец готов отдать покупателю сохранившийся, но уже давно просроченный номерной знак «Торино», установленный на радиаторной решетке трактора. 

Источник:RM Sotheby’s

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