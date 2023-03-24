На продажу выставили самый дешевый Lamborghini: это совсем не спорткар

Появлением на крупнейших мировых аукционных площадках спорт и суперкаров Lamborghini сейчас никого не удивить. Но что, если это не автомобиль? Аукционный дом опубликовал список лотов ближайших торгов, в котором обнаружился интересный экземпляр транспортного средства легендарной итальянской компании.

Речь идет о тракторе с индексом DL25. Именно он стал первой успешной моделью Lamborghini, когда компания только начинала свою деятельность.

Выставленный на торги в Великобритании трактор был выпущен в 1956 году. Судя по фотографиям, модель сохранила неплохой внешний облик. Вместе с тем, это, пожалуй, самый дешевый Lamborghini, который можно купить на сегодняшний день в целом состоянии.

Длина DL25 составляет 2400 мм, а вес – 1500 кг. Трактор оценен в сумму от 15 до 25 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно вилке от 1 миллиона 400 до 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Приводит в движение итальянский трактор 2,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый мотор, выдающий всего 25 лошадиных сил. Связку ему составляет 4-скоростная механическая трансмиссия.

Вместе с сельскохозяйственной техникой ее нынешний владелец готов отдать покупателю сохранившийся, но уже давно просроченный номерной знак «Торино», установленный на радиаторной решетке трактора.