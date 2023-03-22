Назван отличный кроссовер вместо Гранты

Этот автомобиль является не отечественным и не корейским, а проверенной временем машиной из Японии. Когда речь заходит о покупке нового авто, единственным альтернативным вариантом, позволяющим сэкономить семейный бюджет, является приобретение автомобиля с пробегом. На вторичном рынке можно найти машину побольше, а также более оснащенную. Но главное – не выбрать ненадежную модель.

Имея в кармане сумму около 1 миллиона рублей (сейчас на эти деньги в России можно купить разве что новую Lada Granta) эксперты «За Рулем» рекомендуют присмотреться к модели Suzuki Vitara второй генерации. Причем это даже не обычный кроссовер, а вполне себе внедорожник.

За указанный бюджет можно рассчитывать на машину 2012-2013 годов выпуска. Скорее всего. Это будет автомобиль с хорошо зарекомендовавшим себя 2-литровым бензиновым «атмосферником», выдающим 140 лошадиных сил.

Минусов у этого мотора эксперты называют только два – это цепь ГРМ, ресурс которой относительно невысок (от 80 до 100 тысяч км), а также крышка радиатора, которую придется менять каждые 100 тысяч километров.

Выбирать журналисты советуют экземпляры Vitara с автоматической трансмиссией, так как такие автомобили являются более надежными и создают меньше проблем.

Еще один нюанс, который стоит помнить, если будет принято решение приобрести именно эту модель – владельцу придется каждые 30-40 тысяч километров менять Маслов в редукторе переднего моста и следить за правой полуосью, где часто может подтекать сальник.

В остальном же Suzuki Vitara названа образцовым представителем сегмента SUV на вторичном рынке страны, который в некоторых случаях способен оказаться даже более привлекательным вариантом, нежели какой-то новый, но бюджетный автомобиль.