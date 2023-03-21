В Красноярске потеряли интерес к гибридным автомобилям

На дорогах Красноярска все чаще стали замечать японские гибридные автомобили. Такие машины привлекают водителей экономичностью и универсальностью, а если зарядки не хватит, то можно использовать бензиновый мотор. Однако в последнее время интерес жителей региона к подобным автомобилям стал сходить на нет.

В 2022 году вступили в силу изменения в расчёте транспортного налога, которые отбивают у россиян охоту покупать гибриды. При регистрации машин в ГИБДД стали учитываться не только мощность мотора машины, но и суммарная отдача силовой установки с учётом электрического двигателя. Нововведение увеличило налоговую ставку на гибриды на десятки тысяч рублей.

Для того, чтобы рассчитать налог по новым правилам, владельцам гибридов необходимо учитывать общую мощность машины. Для этого отдачу электромотора необходимо знать не в киловаттах, а в лошадиных силах. Такие подсчеты приводят к тому, что гибриды «мощнеют» сразу в два раза.

Как отмечает издание «NGS24», больше всего не повезло водителям крупных автомобилей с производительными силовыми установками. Одним из таких является полноприводный Toyota Alphard, который в последние годы стал очень популярен в Красноярске для перевозки пассажиров.

За него ежегодно придется платить порядка 30 тысяч рублей. При этом владельцы этой же машины, купившие ее до 2022 года, платят в качестве транспортного налога всего 5 тысяч рублей в год. Их изменения коснутся не затронут до момента продажи или переоформления автомобиля.