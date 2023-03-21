В Новосибирске протестировали новый «Москвич» – что это за автомобиль за 2 миллиона рублей

Возрожденная отечественная марка «Москвич» с начала года открыла по всей стране собственные дилерские центры, начав поставлять свои машины в регионы. Тестовые автомобили добрались в том числе и до Новосибирска.

Редакторы местного издания «НГС» провели испытания кроссовера «Москвич 3», рассказав, каков этот автомобиль на ходу.

Напомним, в основе «тройки» лежит китайский кроссовер JAC JS4. Автомобиль собирают крупноголовым методом на заводе в Москве. Длина «паркетника» составляет 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, а размер колесной базы равен 2620 мм.

Приводит в движение эту модель полуторалитровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил и 240 Нм момента, связку которому составляет МКПП или вариатор. Привод может быть только передним.

По словам тестировщика, динамики двигателя для условий города вполне достаточно, а реакция силовой установки и трансмиссии на нажатие педали акселератора проста и понятна. Для того, чтобы сделать машину более «отзывчиво», он советует использовать режим коробки передач «S» (в случае с вариатором).

Подвеска машины оказалась не самой комфортной, поскольку передает в салон весь профиль дороги, однако может похвастать не самой плохой управляемостью.

Эргономика автомобиля у его испытателя нареканий не вызвала – «посадка удобна, обзор хороший», а оснащение машины он назвал «вполне добротным».