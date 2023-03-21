Пенсионер купил Volkswagen вдвое дороже, чем планировал

О случае, произошедшем в Челябинске, поведало местное издание «74». Житель соседнего региона приехал в один из автосалонов города, чтобы сдать свой внедорожник Chevrolet Niva и приобрести иномарку с ценой от 600 до 700 тысяч рублей. За эти деньги на сайте дилера как раз предлагались Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

В итоге покупатель выбрал немецкий седан, однако машина 2020 года выпуска досталась пенсионеру гораздо дороже, чем он рассчитывал. По договору автомобиль вышел 1 миллион 500 тысяч рублей, что в два раза выше, чем цена, которую указывал на сайте дилер. Кроме того, впоследствии выяснилось, что пробег машины оказался скручен (причем более, чем в 5 раз).

Разумеется, рыночная цена на момент покупки VW Polo была гораздо выше, чем 600 или 700 тысяч рублей. И дилер обыграл этот момент собственными хитростями, которые так или иначе подогнали ценник машины к реальному. Однако с пенсионера взяли еще более 200 тысяч рублей за некую услугу под названием «Независимая гарантия 2.0» (страховка по кредиту с размытыми формулировками), деньги за которую по договору отправились в другую компанию.

Теперь пенсионер хочет расторгнуть договор купли-продажи и вернуть свои деньги. Получится ли это у него, пока остается только догадываться.