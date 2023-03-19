Российский Renault Logan третьего поколения должен был выглядеть так: первое изображение

Компания Renault покинула российский рынок, оставив после себя несколько перспективных проектов, заниматься которыми предстояло предприятию «АвтоВАЗ». В их числе оказался в том числе седан Logan третьей генерации.

Инсайдерский паблик в социальной сети «VK» раскрыл внешний облик этой модели, если бы она вышла в продажу в России. Оказалось, что такой «Логан» заметно отличался бы от своей версии, продающейся сейчас в Европе (на заглавной картинке).

Планировалось, что выпуск нового Logan наладят на первой линии главного конвейера в Тольятти, однако с недавних пор он занят производством обновленной Lada Vesta NG, переехавшей из Ижевска.

К сожалению, изображение, демонстрирующее дизайн российской итерации третего Logan, нельзя назвать качественным. Тем не менее, некоторые дизайнерские черты автомобиля можно рассмотреть даже на нем.

Так, например, российский вариант «Логана» получил бы полностью иную переднюю часть кузова по сравнению с европейским аналогом, обзаведясь другой радиаторной решеткой, оптикой и даже бампером.

Судя по наличию пластикового обвеса вдоль нижней кромки кузова – на изображении показана версия Stepway, однако к производству готовилась и простая версия Logan.

В основу модели должна была лечь модульная архитектура CMF-B LS, которая позволяла комплектовать такие машины французским «наддувным» литровым бензиновым мотором TCe мощностью 91 лошадиную силу.

Старт серийного выпуска третьего поколения Renault Logan на мощностях завода в Тольятти был намечен на май 2022 года.