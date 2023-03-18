В Россию привезли вместительный аналог Lada Largus Cross из Азии

Дилеры начали привозить в Россию кроссвэны Mitsubishi Xpander Cross. Эти автомобили изначально предназначались для рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, однако неожиданно стали доступны и для жителей РФ.

Объявления о продаже таких машин без пробега редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на официальных страницах компаний-продавцов в крупнейших классифайдах страны.

К примеру, дилер в подмосковных Люберцах предлагает приобрести Xpander Cross с 1,5-литровым бензиновым 105-сильным мотором и автоматической трансмиссией 2022 года выпуска за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В наличии у него же имеется и более доступная комплектация этого кроссвэна по цене в 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Еще один продавец, но уже из Сибири, может привезти такой автомобиль в регион за 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Напомним, модель Mitsubishi Xpander как в простой, так и Cross-версии является тем же Lada Largus по задумке и компоновке. Это высокий просторный и вместительный универсал, заключенный в небольших размерах. Причем он 7-местный уже в базовой версии, а для пассажиров «галерки» в нем места гораздо больше, чем в российском аналоге.

Cross-модификация этой модели отличается от стандартной наличием неокрашеного обвеса, а также клиренса, сопоставимого с кроссоверным – 225 мм.

У того же «Ларгуса» в кросс-исполнении дорожный просвет на 15 мм ниже. Да и стоит российский универсал ненамного дешевле. В «некроссовой» версии с МКПП за такие универсалы дилеры сейчас просят порядка 2 миллионов рублей.