Появились первые фото кроссовера HiPhi Y с запасом хода 765 километров

Третья модель бренда HiPhi, сованного компанией Human Horizons, получит к названию литеру «Y». Такой информацией поделились журналисты китайских СМИ, сопроводив свою публикацию первыми шпионскими фотографиями новинки.

На сегодняшний день линейка моделей HiPhi включает в себя два автомобиля со смелым дизайном: кроссовер HiPhi X и купе HiPhi Z. Обе относятся к ценовом сегменту более 500 тысяч юаней (примерно 5,5 миллионов рублей), но продаются ни шатко, ни валко. За 2022 год компании удалось реализовать всего 4 тысячи 349 машин.

Добиться более высоких показателей спроса суббренд Human Horizons надеется с условным «бюджетником» – кроссовером HiPhi Y. Его ориентировочная цена составит от 400 до 500 тысяч юаней (4 миллиона 400 тысяч – 5 миллионов 500 тысяч рублей).

Автомобиль окажется среднеразмерным кроссовером с дизайном, выполненном в стиле научной фантастики. Машине достанется низкий кузов аэродинамической формы, а также наклоненные стойки.

Спереди можно ожидать появления больших блоков светодиодных фар с интерактивным рисунком, а также лидара на крыше, затемненных задних фонарей и отсутствия дверных ручек. Их заменят кнопки на средних стойках и система автоматизации.

Длина кроссовера Y составит 4938 мм, ширина – 1958 мм, высота – 1658 мм, а размер колесной базы окажется равен 2950 мм. Несмотря на довольно крупные размеры внутри сможет расположиться только пять человек.

Что касается силовой установки, то для этой модели припасено сразу два варианта – первый получит задний привод и мощность 247 кВт (336 лошадиных сил). Тогда как второй будет идти уже с полным приводом и пиковой отдачей в 371 кВт (504 л.с.).

Тяговый аккумулятор модели емкостью 76,6 кВт/ч от BYD обеспечит кроссоверу HiPhi Y запас хода около 550 километров. В качестве альтернативы выступит батарея на 115 кВт/ч, но уже от CATL. С ней полноприводный кроссовер сможет проезжать без подзарядки до 765 километров.

В продажу автомобиль должен поступить до конца 2023 года.