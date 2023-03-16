Китайский аналог Suzuki Jimny: раскрыты все характеристики

Внедорожник Suzuki Jimny многие годы оставался уникальным предложением в своем сегменте, предлагая покупателям уникальный как внешне, так и технически автомобиль. Но вскоре у него появится конкурент из Китая. Правда соперничать ему предстоит с «японцем» только внешне, поскольку концепция у него будет полностью иной.

Машину готовит концерн SAIC. Ее планируют сделать не рамным внедорожником, как Jimny, а кроссовером. Причем электрическим.

Длина субкомпакта составит 3381 мм, ширина – 1685 мм, высота – 1721 мм, а размер колесной базы окажется равен 2110 мм.

Приводить в движение аналог Jimny из Китая предстоит 68-сильному электрическому двигателю, установленному на задней оси. Его максимальный крутящий момент составит 140 Нм в переднеприводной версии.

В перспективе у Baojun Yueye будет и полноприводный вариант с двумя такими электромоторами. В итоге суммарная отдача силовой установки модели может оказаться равна 136 «силам» и 280 Нм момента.

Помимо информации о характеристиках двигателя Baojun Yueye в Сеть оказались слиты сведения и о его тяговой батареи. Емкость аккумулятора кроссовера составит 28,1 кВт/ч, чего будет достаточно для того, чтобы преодолевать на одном заряде до 300 километров по циклу CLTC.

Когда новинка SAIC отправится в дилерские центры пока неизвестно. Перед этим ей предстоит пройти процедуру сертификации. Но китайские СМИ уверены, что визуальный конкурент Suzuki Jimny может поступить в продажу на местном рынке до конца 2023 года.