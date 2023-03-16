50-летний водитель Lamborghini Aventador SVJ превысил скорость на 156 км/ч

Полиция Калифорнии (США) поймала нарушителя на Lamborghini Aventador SVJ, который при разрешенной скорости в 88 км/ч на местной трассе ехал со скоростью 244 км/ч.

50-летнего мужчину отправили в суд, а сотрудник дорожной полиции, выписавший ему штраф, посчитал, что поведение водителя было опасным, и если он продолжит водить машину в том же духе, это может привести к аварии.

Lamborghini утверждает, что максимальная скорость Aventador SVJ составляет 352 км/ч, а это значит, что в момент превышения водитель этого суперкара ехал примерно на 75% возможностей своего автомобиля.

Напомним, версия Aventador под названием SVJ увидела свет в 2018 году, а годом спустя у нее появился вариант с открытым верхом.

Автомобиль оснащается 6,5-литровым двигателем V12, выдающим 770 лошадиных сил.

С места до 100 км/ч итальянский суперкар способен разгоняться за 2,8-секунды, а до 250 км/ч – ровно за 14 секунд.

Стоит такая машина порядка 350 тысяч евро (28 миллионов рублей).