На продажу в России выставлен редчайший суперкар Lamborghini Diablo

Появлением в продаже на российском рынке редких автомобилей вряд ли можно кого-то удивить, однако эта машина стоит среди остальных особняком. Речь идет о суперкаре Lamborghini Diablo в исполнении VT Roadster, блиставшем в 90-х годах прошлого столетия. Таких машин на сегодняшний день насчитывается всего 200.

Подобные автомобили не бывают дешевыми, но конкретно этот суперкар стоит даже больше, чем можно себе представить. Продавец собирается выручить за машину 1996 года выпуска с пробегом чуть более 17 тысяч 500 километров 35 миллионов рублей.

Столь высокую цену владелец автомобиля обуславливает тем, что второй такой Diablo сейчас в продаже не найти.

Вариант Diablo VT Roadster действительно является очень редким. Несмотря на то, что версия VT появилась у этой модели еще в 1993 году, получив систему полного привода, исполнение в кузове родстер дебютировало только в 1995-м.

Такие автомобили обладали рядом особенностей по сравнению с купе, включая наличие съемной крыши, а также пересмотренного дизайна с другой крышкой моторного отсека и бампером специального оформления.

Приводил в движение родстер тот же мотор, что и купе. Это 5,7-литровый двигатель V12, выдававший 492 лошадиные силы и 580 Нм крутящего момента. В связке с 5-скоростной МКПП такие Diablo разгонялись с места до первой «сотни» всего за 4 секунды и были способны разгоняться до 325 километров в час.