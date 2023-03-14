Lamborghini показала шасси преемника Aventador. Много фото

Lamborghini медленно, но верно раскрывает подробности, связанные с преемником Aventador. После того, как ранее в этом месяце стали известны сведения о силовой установке гибридного суперкара, итальянцы решили раскрыть, что ждет фанатов под кузовными панелями модели с кодовым наименованием LB744.

Весь монокок автомобиля изготовят из углеродного волокна, что снизит вес по сравнению с предшественником на 10% и увеличит жесткость кузова на кручение на 25%.

В Lamborghini заявляют, что это будет первый суперкар компании, чья передняя часть окажется полностью выполнена из углеродного волокна, что не только поможет снизить вес, но и повысит безопасность.

Использование этого материала спереди позволяет поглощать в два раза больше энергии по сравнению с алюминиевой конструкцией Aventador Ultimae. Итальянцы запатентовали эту технологию еще в 2008 году, но в серийный продукт она выльется только сейчас.

Впрочем, без легкого металла конструкция машины все же не обойдется. В задней части для амортизаторов будут использованы алюминиевые сплавы, а некоторые части подвески и моторного отсека для снижения веса, повышения прочности и уменьшения линий сварки сделают едиными.

Напомним, что новой модели Lamborghini будет положен 6,5-литровый бензиновый V12, который весит на 17 килограммов меньше предшественника. В связке с тремя электромоторами он окажется способен выдавать более 1000 лошадиных сил.

Официальный дебют модели состоится в ближайшие несколько недель.