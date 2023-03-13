Компания Mitsubishi готовится к выходу нового поколения своего популярного пикапа, который в зависимости от рынка может называться как L200, так и Triton. В начале 2023 года в Сети появились первые шпионские фотографии будущей по счету генерации этой модели, которая должна сменить пятое поколение, представленное в далеком 2015 году. Взяв за основу эти снимки независимые дизайнеры решили представить, как будет выглядеть новый L200.

Судя по опубликованным рендерам, новый L200 ожидает существенное преображение передней части кузова, где установят высокий капот, массивную радиаторную решетку и более выраженные расширенные крылья.

При этом основные черты предшественника сохранятся – это и 2-этажная оптика и изогнутые хромированные накладки в передней части.

В целом же свежий L200 должен оказаться крупнее и солиднее на вид, чем его предыдущая генерации. Предположительная длина модели – 5200 мм. В угоду устойчивости пикап собираются сделать еще и шире, чем предшественника, однако насколько пока неизвестно.

Машину начали разрабатывать уже после того, как Mitsubishi вошла в альянс Renault-Nissan, а это значит, что новинка окажется родственником модели Nissan Navara. Учитывая одинаковую платформу под капотом нового L200 могут прописаться как бензиновые и дизельные, так и гибридные двигатели.

Кроме того, не исключается появление варианта пикапа, работающего исключительно на электротяге.

Впрочем, такая модификация нового L200 если и дебютирует, то не раньше 2025 года, тогда как премьера обычного исполнения «двухсотки» состоится либо в конце этого – либо в начале 2024 года.