«Танцующий» Mercedes-Benz S-класс с подвеской E-Active Body Control показали на видео

Четыре года назад система подвески Mercedes-Benz E-Active Body Control стала вирусной благодаря режиму «Free Driving Assist» на GLE , который позволял внедорожнику подпрыгивать вверх и вниз, помогая ему не застрять в глубоких колеях и песке.

Руководитель корпоративных коммуникаций компании Mercedes-Benz Тобиас Джаст опубликовал в социальной сети Linkedln видеоролик, в котором продемонстрировал работу подобной системы на флагмане немецкой марки в сегменте седанов – S-Class.

Машину в буквальном смысле заставили танцевать рядом с трехлучевой звездой, установленной на базе компании в Штутгарте.

Разумеется, подвеска E-Active Body Control, представленная на S-Class, не имеет аналогичного режима подпрыгивания, как в тех же GLE и GLS. Тем не менее, конкретно в этом седане реализовать эту задумку все же удалось. Причем, по всей вероятности, внесением изменений в программное обеспечение и активировав такую функцию.

Компания Mercedes-Benz использует подобную подвеску только в сочетании с системой Pre-Safe Impulse Side, за счет которой незначительно поднимает кузов в случае обнаружения датчиками возможности бокового удара.

За счет этой технологии перегрузка от столкновения переносится в более прочную конструкцию нижней части автомобиля.