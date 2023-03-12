Lamborghini Countach знаменитого певца продают за 375 тысяч долларов

Американские онлайн-аукционы часто могут похвастать поистине необычными лотами, которые связаны с многими знаменитостями. Так, например, на этой неделе на торги выставили итальянский суперкар Lamborghini Countach.

Помимо того, что машина сама по себе является редкой, она еще и связана с легендарным музыкантом. Во-первых речь идет о лимитированный партии Countach с индексом LPI 800-4, состоявшей всего из 112 экземпляров, которые раскупили меньше, чем за 3 дня. Во-вторых – этой машиной с 1990 по 1995 годы владел певец Род Стюарт.

Автомобиль сошел с конвейера в ноябре 1988 года, после чего отправился из Италии напрямую в автосалон США. Его первым владельцем оказался британский певец и автор песен Род Стюарт, который впоследствии продал этот Lamborghini Countach семье из Огайо. В ее гараже машина простояла вплоть до мая 2022 года, а затем отправилась к новому владельцу и на торги.

Главным отличием лимитированной партии Countach от простого суперкара стала доработанная аэродинамика, а также более эффективная система охлаждения двигателя.

Несмотря на то, что выставленный на продажу автомобиль практически сразу после схода с конвейера отправился в США, он сохранил бамперы, выполненные в европейской спецификации. Кузов машины окрашен в черный цвет, а салон отделан черной кожей.

Кроме того, внутри автомобиля экс-владелец музыкант установил телефон, однако, сейчас он не работает.

Пробег спорткара, укомплектованного 5,2-литровым атмосферным бензиновым мотором на 455 лошадиных сил и 500 Нм момента, составляет менее 12 тысяч километров.

Последней аукционной ставкой для этого лота на момент написания материала была сумма в 375 тысяч долларов или 28 миллионов 575 тысяч рублей по нынешнему курсу.