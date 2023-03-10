Более вместительная альтернатива Duster: подробности о новом кроссовере Dacia Bigster

Компания Renault анонсировала новый кроссовер, который должен стать «старшим братом» Duster, еще в начале 2021 года в рамках раскрытого плана Renaultlution. С тех пор вседорожник Bigster успел дебютировать в виде концепт-кара, но разработка серийной версии этой модели все еще в процессе.

Официальный дебют Dacia Bigster состоится несколько позже, чем изначально предполагалось. Суббренд Renault из Румынии собирался представить свой флагманский кроссовер в 2024 году, однако в итоге это произойдет не раньше начала 2025-го.

В основу модели Bigster ляжет модульная архитектура CMF, которая ранее стала основой новых Renault Austral, Renault Espace, а также Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

По словам главы отдела продаж и маркетинга Dacia Хавьера Мартинета, новый кроссовер станет более крупной альтернативой бестселлера Duster, расположившись на уровень выше, но стоить будет примерно как его компактный родственник.

Для того, чтобы сделать модель максимально конкурентноспособной с точки зрения цены инженеры Dacia уменьшат количество дорогих систем активной безопасности в базовой версии кроссовера.

Длина Dacia Bigster должна составить около 4600 мм. Автомобиль должен унаследовать у прототипа рубленый дизайн, а также передать этот дизайнерский замысел следующей генерации Duster.

В качестве двигателей для модели планируют использовать 1,2-литровые бензиновые «наддувные» моторы, выдающие 120 и 140 лошадиных сил, а также гибридную силовую установку от Renault Captur мощностью 160 л.с. Кроме того, в перспективе у «Бигстера» появится еще и версия с заводским ГБО, Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.