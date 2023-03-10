Новый большой кроссовер Mazda CX-80: раскрыты подробности

Компания Mazda готовится расширить свой модельный ряд в сегменте SUV выпуском новой крупной модели, которая должна получить название CX-80. Предполагается, что новинка появится в продаже уже осенью этого года.

Японская пресса утверждает, что CX-80 доберется до дилеров в ноябре 2023-го. Этот флагманский кроссовер будет иметь три ряда сидений и выступит в качестве преемника актуальной модели CX-8.

Предполагалось, что новинка «Мазды» дебютирует гораздо раньше, однако отложить запуск CX-80 компании пришлось из-за проблем, которые были обнаружены в «младшем» паркетнике CX-60. Похоже, что инженеры из Хиросимы до сих пор не разобрались, как устранить резкий рывок при включении системы полного привода, что негативно влияет на плавность хода модели.

Определенная техническая информация о новинке уже раскрыта. Предполагается, что длина автомобиля превысит 4740 мм, а расстояние между его осями окажется более 2870 мм.

Кроссовер спроектируют на новой заднеприводной платформе Mazda, созданной для того, чтобы работать с 6-цилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами, а также гибридной силовой установкой. В качестве трансмиссии для нового CX-80 должна выступить 8-скоростная автоматическая коробка передач.