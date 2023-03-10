Каждой четвертой машиной в Екатеринбурге оказался китаец

В России резко выросли количество новых автомобилей из «Поднебесной». И это немудрено, учитывая, что среди иномарок особого выбора больше не остается. За два месяца 2023 года доля новых машин из КНР, которые продаются в автосалонах, достигла 26,2%. Для сравнения, годом ранее этот показатель был равен 16,1%.

То же самое касается и автомобилей с пробегом, популярность которых выросла, не немного скромнее.

Доля в структуре предложения таких машин на площадке «Авито.Авто» в январе-феврале 2023 оказалась равна 2,4% против 2% годом ранее.

Самой популярной китайской моделью в Свердловской области на рынке новых машин за два первых месяца 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, за который в регионе просят в среднем 2 миллиона 700 тысяч рублей.

На долю вседорожника из КНР пришлось 22,6% от общего спроса. В ТОП-3 по этому показателю также вошли: OMODA C5 и Geely Coolray.