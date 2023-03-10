Новый недорогой компакт-кроссовер Lexus BX: раскрыты первые подробности

Компания Lexus продолжает работать над расширением своей и без того широкой SUV-линейки. При этом большинство внимания публики приковано к ее проекту большого кроссовера TX, а о модели из более компактного класса информации практически нет. Выведать их удалось журналистам из Испании.

Согласно их данным, автомобиль получит название Lexus BX и будет представлять собой недорогой компактный «паркетник», работающий на электрической тяге. Конкурировать ему предстоит с первым «батарейным» кроссовером марки Smart.

Официальная премьера новинки «Лексус» запланирована на лето этого года, а в продажу автомобиль поступит до конца 2023 года.

В модельном ряду японской марки кроссовер BX окажется преемником «паркетника» UX. В основе новинки Lexus будет лежать модульная архитектура e-TNGA, на которой ранее был построен «старший» кроссовер Lexus RZ.

Предполагается, что длина электрокара составит 4300 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1550 мм, однако размер колесной базы пока остается загадкой.

Внешний облик модели обещают выдержать в новом фирменном стиле японской марки. Если эта информация подтвердится, то кроссоверу достанется широкая радиаторная решетка без рамок, раскосая оптика спереди, а также изогнутая оконная линия.

Технические подробности относительно Lexus BX пока держатся в секрете от журналистов и общественности, но испанская пресса утверждает, что для нового электрического компакт-кроссовера припасена тяговая батарея емкостью примерно 50-60 кВт/ч. С ней он сможет проезжать до 400-450 километров.