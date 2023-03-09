В Приамурье выросло количество предложений китайских авто с пробегом

В период с января по февраль 2023 года на долю китайских моделей в Амурской области пришлось 7,3% от всех предложенных на рынке автомобилей. Информацией об этом делится издание «Авито.Авто», параллельно отмечая, что годом ранее предложение китайских подержанных машин на этой платформе в регионе находилось практически на нулевом уровне.

Увеличение предложения китайских б/у-машин в Амурской области эксперты связывают с открытием их поставок из-за границы. Продавцы предлагают доставить в регион под заказ автомобили 2020-2022 годов выпуска с минимальным пробегом.

Что интересно, более старые китайские автомобили в Амурской области почти не продаются, что вносит определенные коррективы в ценовую вилку машин из «Поднебесной». За период с января по февраль 2023 года средняя стоимость китайских автомобилей в регионе оставила 2 миллиона 920 тысяч рублей.

Самыми популярными среди китайских автомобилей с пробегом в Приамурье с начала этого года стали кроссовер Voyah Free, Hongqi E-HS9, а также Geely Tugella. Доля продаж первого в общей структуре рынка составила 7,1%, второго – 5,4%, а третьего – 4,5% соответственно.