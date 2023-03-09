В Дубае продают реплику Brabus G63 – в ее основе знаменитый японский внедорожник

Последняя генерация японского «рамника» Suzuki Jimny произвела настоящий фурор. За последние годы в Сети появлялось немало интерпретаций внешнего облика этой модели, но конкретно этот пример в сравнении с остальными находится на полностью ином уровне.

В Дубае продают реплику внедорожника Brabus G63, в которой от легендарного «Гелендвагена» нет практически ничего. Автомобиль построен на основе Suzuki Jimny. Уменьшенная копия Brabus G63 очень похожа на оригинал за счет тотальной модернизации экстерьера.

Передняя часть миниатюрного внедорожника была преобразована с помощью новых фар и окантовок, решетки радиатора в стиле Mercedes-Benz, увеличенных воздухозаборников, указателей поворота на панелях передней четверти, а также капота с массивным силовым обвесом и воздухозаборником.

Неназванный тюнер, стоящий за этой модернизацией, также установил на крыше Jimny две планки со светодиодными лампами.

Другие изменения, внесенные в Suzuki, включают расширенные колесные арки, новые колеса с черной отделкой и большие боковые ступени. Кроме того, на крышке багажника машины установлено большое заднее крыло из углеродного волокна, чехол запасного колеса с логотипом Brabus и новые задние фонари.

Трансформация продолжилась и в салоне. Сиденья, нижняя часть приборной панели, трансмиссионный тоннель, дверные панели и центральная часть рулевого колеса были обтянуты ярко-синей кожей, а другие элементы интерьера отделаны синей алькантарой. Никаких механических изменений в Jimny, судя по всему, не производилось.

Спросите, сколько же стоит этот внедорожник? Его цена составляет 165 тысяч дирхамов, что эквивалентно 3 миллионам 415 тысячам рублей. Это в два раза дороже, чем в ОАЭ просят за простой Jimny.