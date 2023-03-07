Сколько что стоит на вторичном рынке машин в Астрахани 

Вместе с изменением стоимости машин на первичном рынке, переменам подверглись и цены на вторичном рынке авто. Впрочем, сумасшествие, которое наблюдалось с весны прошлого года, подошло к концу, а машины несколько подешевели. Астраханский новостной портал «Kaspyinfo» рассказал о том, что на сегодняшний день можно купить в городе на вторичном рынке.

В ценовом диапазоне от 200 до 400 тысяч рублей журналисты предлагают поискать неплохую Daewoo Nexia 2012 года, либо же выбирать между Renault Logan 2011 года, Lada Granta 2013 – 2016 годов выпуска или «убитой» Kia Rio с пробегом около 200 тысяч километров.

За сумму от 500 до 800 тысяч рублей в Астрахани можно приобрести относительно свежий и с низким пробегом автомобиль Granta с кондиционером, либо же отыскать 6-7-летний Kia Rio в неплохом состоянии. Кроме того, в этот бюджет отлично впишется 5-летний VW Polo.

В сегменте с ценами чуть выше 1 миллиона рублей продаются уже гораздо более свежие автомобили, включая 3-летние Polo и Solaris.

Что касается ультрабюджетного сегмента с ценами до 100 тысяч рублей, то на вторичном рынке Астрахани сейчас можно найти 20-летнюю «Оку» – за 50 тысяч рублей, а также почти не ржавую «семерку» – за 90 тысяч рублей.