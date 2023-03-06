Обнаружена неожиданная замена кроссоверам по цене Granta

Стоимость этого автомобиля близка к «вазовскому» бюджетнику Lada Granta, а по ремонтопригодности модель выглядит куда лучше, чем многие другие иномарки.

Журнал «За Рулем» нашел на вторичном рынке новую «жемчужину», которая может похвастать невысокой ценой, а также стать заменой современным кроссоверам.

Речь идет о компактвэне Chevrolet Orlando. Этот автомобиль обладает отличной вместительностью. Кроме того, он поставлялся в Россию, пользуясь неплохим спросом. Рецепт популярности «Орландо» оказался вполне простым – внешне машина была похожа на кроссовер, но при этом использует под капотом экономичный двигатель, который может быть как бензиновым, так и дизельным.

В основе Chevrolet Orlando лежит достаточно распространенная платформа, на которой ранее были построены два других бестселлера General Motors – Opel Astra и Chevrolet Cruze. Благодаря этому обстоятельству проблем с запчастями компактвэна быть не должно.

На сегодняшний день на российском вторичном рынке за «Орландо» просят от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом возраст таких машин варьируется в пределах от 8 до 12 лет. За эти деньги по нынешним временам можно купить разве что новую Lada Granta.

В список плюсов Chevrolet Orlando эксперты включили: простую конструкцию, высокую ремонтопригодность, крепкую подвеску, хорошую управляемость, а также наличие 7-местного салона.

Что касается минусов, то их набралось также пять: не самое стойкое ЛКП, проблемы с хромом, слабая работа печки, отсутствие багажника в семиместном исполнении, а также скромный клиренс (всего 160 мм).