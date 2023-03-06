Полиция Канады показала новый суперкар Chevrolet Corvette

Несколько дней назад подошел к концу канадский международный автосалон 2023 года. Одним из самых интересных автомобилей, представленных на нем, оказался полицейский круизер Chevrolet Corvette Z06 2023 года. Среднемоторный суперкар был выставлен подразделением дорожной безопасности полиции провинции Онтарио (OPP Highway Safety Division of the Ontario Provincial Police).

От обычного Corvette Z06 этот полицейский суперкар отличает несколько важных деталей. Наиболее заметной глазу разницей является черно-белая схема окраски кузова, которая имитирует внешний вид других автомобилей из парка полиции провинции Онтарио.

Кроме того, на передней и задней панелях четвертей имеются наклейки «Police», а на дверях – небольшие наклейки «3-088». Цифра 3 означает гоночный номер пилота популярной в США серии NASCAR Дейла Эрнхардта, а цифра 88 – номер его сына Дейла Эрнхардта-младшего.

С точки зрения техники полицейский спорткар ничем не отличается от обычного Corvette Z06. Приводит в движение машину 5,5-литровый «атмосферник», выдающий 670 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

К сожалению, на общественных дорогах машину увидеть канадцам не удастся. Впрочем, гоняться за преступниками на ней никто и не собирался. Дело в том, что полицейский автомобиль был показан на выставке в качестве шоу-кара.

Главной целью его перформанса было привлечение молодежи в органы правопорядка. Удалось ли это сказать сложно, но учитывая количество желающих сфотографироваться с суперкаром, можно предположить что вполне.