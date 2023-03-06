Владелец Range Rover Sport подал в суд на дилера из-за тестовой поездки и заклинившего мотора

Владелец автомобиля Range Rover Sport из Челябинска пытается отсудить у дилера около 2 миллионов 300 тысяч рублей. А все из-за мелкосрочного ремонта, когда мужчина приехал в автосалон для замены прокладок, лампочек и нескольких технических жидкостей, в том числе той, которую заливают в активный стабилизатор. Ранее владелец британского кроссовера случайно залил туда охлаждайку, поэтому дилеру пришлось промывать систему.

В назначенный день, когда все работы с автомобилем должны были быть проведены, автомобилисту поступил звонок от сотрудника сервиса, который рассказал ему, что машина стоит на одном из перекрестков Челябинска с заклинившим двигателем.

Оказалось, что работник дилерского центра, проводивший тестовую поездку с целях проверки качества ремонта, столкнулся с серьезной неисправностью.

По словам владельца Range Rover Sport никаких серьезных проблем с автомобилем по части двигателя не было. А пробег машины равен всего 10 тысячам километрам.

По его мнению, работники дилерского центра недостаточно прогрели мотор перед тестовой поездкой, а также переусердствовали с активной ездой на его машине. Кроме того, его возмутил факт того, что на автомобиле ездили посторонние люди.

Свой ущерб владелец «Рейндж Ровера» оценивает более чем в 2 миллиона рублей. При этом эксперты насчитали сумму около 1 миллиона рублей, а сам Range Rover Sport 2011 года выпуска сейчас стоит в среднем от полутора до двух миллионов рублей.