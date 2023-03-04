Renault Koleos 2023 получил заводское ГБО и грузовую версию

Компания Renault не планирует отправлять модель Koleos на покой (по крайней мере в Корее), о чем говорит ее недавнее обновление. С модернизацией кроссовер пережил как внешние, так и внутренние изменения, а также обзавелся новой модификацией.

Koleos 2023 (в Корее он зовется Samsung QM6) обзавелся новой решеткой радиатора, которая прибавила в ширине, а также получила горизонтальные плашки. Помимо «гриля» автомобилю достался другой передний бампер и колесные диски иного дизайна.

Габариты остались без изменений. Длина, как и прежде, составляет 4675 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1670 мм, а расстояние между осями – 2705 мм.

Главным новшеством внутри кроссовера стало появление увеличенного до 9,3-дюймов сенсорного дисплея «мультимедийки». Кроме того, интерьер обновленного QM6 был доработан благодаря новым, более качественным материалам отделки, а для задних пассажиров предусмотрели разъем USB-C.

Модернизация привнесла в список версий QM6 новый вариант – грузовой. Речь идет о фургоне, который внешне не имеет отличий по сравнению с простым кроссовером.

Однако внутри у него нет заднего дивана, место которого занимает 1413-литровый грузовой отсек. Отделяет все это пространство от водителя и переднего пассажира специальная перегородка.

Линейка двигателей Koleos 2023 для Кореи лишилась дизельного мотора, так что отныне кроссовер будут комплектовать только бензиновыми 2- и 2,5-литровыми моторами на 144 лошадиные силы и 171 л.с. Причем для «старшего» двигателя предусмотрено заводское ГБО. Трансмиссия – безальтернативный вариатор.