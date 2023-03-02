Назван крутой внедорожник дешевле 800 тысяч рублей (с примером)

Рамные внедорожники компании Chevrolet пользуются отличным спросом на российском рынке уже многие годы. Причина этому явлению может быть только одна – они простые и надежные. Некоторые экземпляры умудряются на протяжении 20 лет обслуживать свадебные кортежи, а после этого еще столько же работать на загородной стройке.

Одним из таких примеров может служить внедорожник Suburban, который в среднем состоянии стоит на вторичном рынке страны относительно недорого. Впрочем, у этой модели существует еще и «младший родственник» – Chevrolet Tahoe. И он ничем не хуже.

Журналисты издания «За Рулем» нашли один из таких экземпляров на «Авито». Машину рыдают в Кемеровской области. Под ее капотом установлен 5,3-литровый бензиновый V8, выдающий по паспортным характеристикам 325 лошадиных сил. Связку мотору составляет АКПП и система полного привода.

С 2008 года внедорожник Tahoe успел накатать 250 тысяч километров, что для таких автомобилей далеко не предел. По словам продавца, его машина укомплектована ГБО, так что 90-литрового бака достаточно для того, чтобы проезжать в среднем до 500 километров. По затратам это всего 2 тысячи рублей.

Состояние автомобиля хозяин машины оценивает как хорошее, однако на фотографиях можно заметить следы повреждений на бамперах. При этом очагов ржавчины на кузове не видно.

В салоне установлены шесть «капитанских» кресел, а третий ряд можно при желании снять.

Разумеется, цена в 770 тысяч рублей таит в себе определенные нюансы. Машина находится на так называемом «вечном учете», что означает – на машину наложено какое-то обременение.